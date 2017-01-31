Фонд капремонта Удмуртии нарушил антимонопольное законодательство в Глазове

Опубликована: Сегодня 09:43



Фото: Нил Миназитдинов. Фото: Нил Миназитдинов.

Управление федеральной антимонопольной службы зафиксировало нарушение фондом капитального ремонта конкурсных процедур.

Как сообщил сайт "Глазовпортал.NET", региональный оператор нарушил закон во время выбора проектировщика по ремонту общего имущества в многоквартирных домах Глазова.



При проведении конкурса не были опубликованы сведения об объемах и видах работ, подлежащих выполнению при капремонте. Помимо этого, предметом конкурса стали не только проект, но и сами работы по капитальному ремонту, которые находятся на разных товарных рынках и должны выполняться последовательно с применением разных технологий и оборудования. То есть конкурсов должно быть как минимум два.

Таким образом, потенциальные участники не могли рассчитать цену. А право жителей на контроль ремонта оказалось под угрозой. УФАС признало конкурс незаконным и выдал фонду капремонта соответствующее предписание.