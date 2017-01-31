Пьяное курение стало причиной гибели пенсионера в Воткинске

Опубликована: Сегодня 10:18

69-летний пенсионер погиб при пожаре в своей квартире в Воткинске из-за курения в пьяном состояние, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Звонок о возгорании поступил в ночь с 29 на 30 января около 4:40 по улице 1 Мая. На месте пожара спасатели нашли тело мужчины. 

Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По предварительным данным хозяин квартиры отравился продуктами горения.  
Загрузка...
Теги
строительство ГЖД безопасность ветеран сельское хозяйство пенсия самолет зоопарк убийство Украина праздник погода терроризм ГИБДД Интернет бюджет мода ДТП ремонт образование долг суд Малая Пурга музыка биатлон медицина Можга туризм выборы творчество занятость армия технологии Дмитрий Медведев Новый год/Рождество Глазов недвижимость футбол животные свадьба Воткинск физкультура алкоголь конкурс телевидение банк Ува кино Ижевск СКП МВД лес видео семья рейтинг правительство преступление оружие СМИ Балезино звезда природа Александр Волков вода Голливуд штраф депутат Удмуртия фестиваль школа Завьялово ЖКХ транспорт промышленность Госсовет УР Ижавто бизнес религия хоккей выставка Россия ИжГТУ молодежь Владимир Путин дети МЧС прокуратура траур США Москва Игра пожар финансы торговля здоровье дороги инвалид наркотики полиция Сарапул
Все теги
Яндекс.Погода