Пьяное курение стало причиной гибели пенсионера в Воткинске

Опубликована: Сегодня 10:18





69-летний пенсионер погиб при пожаре в своей квартире в Воткинске из-за курения в пьяном состояние, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.Звонок о возгорании поступил в ночь с 29 на 30 января около 4:40 по улице 1 Мая. На месте пожара спасатели нашли тело мужчины.Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По предварительным данным хозяин квартиры отравился продуктами горения.