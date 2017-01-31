В Можге будут судить молодого человека, уклонявшегося от службы в армии

Опубликована: Сегодня 10:56

Житель Можги может отправиться за решетку на два года из-за уклонения от воинской службы, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

Уголовное дело по факту «уклонения от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы» (часть 1 статьи 328 УК РФ) уже передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому по результатам медосвидетельствования присвоили категорию годности «А», однако, он без уважительных причин не являлся в военный комиссариат по повесткам.

Следователи допросили сотрудников военкомата и изучили необходимые документы. Обвиняемый на допросе пояснил, что не являлся в военный комиссариат, потому что не желает служить в армии. Теперь его судьбу будет решать суд.
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