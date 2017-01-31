Разжигавший печь с помощью бензина погиб в Уве

Опубликована: Сегодня 11:36

28-летний мужчина погиб от ожогов. Его тело было обнаружено в собственном доме, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Пострадавший проживал вместе с матерью, злоупотреблял спиртными напитками. 30 января около 19 часов он растапливал печь с помощью бензина. В результате воспламенения горючего мужчина получил тяжелые ожоги лица и шеи, от которых и скончался.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, опрошена мать погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.



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