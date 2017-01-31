Наставившего на водителя «ствол» гаишника из Удмуртии признали невиновным

Опубликована: Сегодня 15:44

кадр из видео
Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД, наставившего пистолет на водителя на трассе Ижевск-Воткинск. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в республиканском управлении дорожной полиции.

В пресс-релизе ведомства сказано, что полицейский остановил «Хендай Солярис», за рулем которого находился житель Чайковского, после того, как заметил, что автомобиль нарушил ПДД – обгон на мосту через реку «Позимь».

Водитель иномарки отказался предъявлять инспектору права, а также выходить из своего автомобиля, чтобы посмотреть видеозапись нарушения, за которое его остановили.
«Как пояснил сотрудник, действия, когда водитель, не обозначивший свою личность и не выполняющий требования сотрудника, потянулся под водительское сидение – были сотрудников полиции расценены как то, что впоследствии возможно посягательство на его жизнь и здоровье», - говорится в сообщении ГИБДД по Удмуртии.

Несговорчивый автолюбитель показал инспектору свои документы только после того, как тот остановил понятных и снял свои действия на видеокамеру. Позже к месту инцидента прибыла следственно-оперативная группа МВД и следователи из воткинского отдела регионального управления Следственного комитета России. Последние, ознакомившись с материалами проверки, не нашли в действиях сотрудника ГИБДД и автолюбителя уголовно наказуемых действий.

Во время разбирательства выяснилось, что житель Чайковского, пожаловавшийся на неадекватные действия полицейского, за прошлый год 25 раз нарушил ПДД и работал таксистом без лицензии.



Напомним, что 25 января, в сети появилось видео, на котором сотрудник Госавтоинспекции направляет на автолюбителя пистолет после того, как водитель отказался предоставить стражу порядка документы. 

При этом, судя по словам сотрудника полиции, которые звучат в ролике, он считает, что водитель нарушил правила дорожного движения и нарушает закон, отказываясь предоставить документы.

Министр внутренних дел Удмуртской Республики Александр Первухин прокомментировал скандальное видео: «Видеосюжет подлежит детальному изучению. Я понимаю, что люди работают в тяжёлых условиях».
 
Видеозапись вызвала широкий общественный резонанс, комментаторы требовали наказать стража порядка, остановившего автомобиль. 
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