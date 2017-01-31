Жителям Норильска приходится ползать по улицам из-за сильного ветра

Опубликована: Сегодня 16:10



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Местные жители прислали Life видео на котором видно, как ураганный ветер буквально прибывает к земле двух горожан. Людям с большим трудом удается дойти до подъезда.Во вторник, 31 января, в Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным городского управления ГО и ЧС ожидаются порывы ветра местами до 27-32 метров в секунду, снег и сильная метель. Видимость в городе составляет не больше 500 метров.