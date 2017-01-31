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Жителям Норильска приходится ползать по улицам из-за сильного ветра
Опубликована: Сегодня 16:10 Штормовой ветер в Норильске привел к тому, что некоторым горожанам приходится передвигаться по улице ползком. Об этом пишет Life.ru.
Местные жители прислали Life видео на котором видно, как ураганный ветер буквально прибывает к земле двух горожан. Людям с большим трудом удается дойти до подъезда.
Во вторник, 31 января, в Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным городского управления ГО и ЧС ожидаются порывы ветра местами до 27-32 метров в секунду, снег и сильная метель. Видимость в городе составляет не больше 500 метров.
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