Жителям Норильска приходится ползать по улицам из-за сильного ветра

Опубликована: Сегодня 16:10

кадр из видео
Штормовой ветер в Норильске привел к тому, что некоторым горожанам приходится передвигаться по улице ползком. Об этом пишет Life.ru.

Местные жители прислали Life видео на котором видно, как ураганный ветер буквально прибывает к земле двух горожан. Людям с большим трудом удается дойти до подъезда.

Во вторник, 31 января, в Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным городского управления ГО и ЧС ожидаются порывы ветра местами до 27-32 метров в секунду, снег и сильная метель. Видимость в городе составляет не больше 500 метров.



Загрузка...
Теги
фестиваль творчество полиция хоккей Удмуртия терроризм Сарапул МЧС ЖКХ безопасность Можга Ува школа Воткинск строительство зоопарк пожар Завьялово Россия бюджет биатлон депутат туризм лес США медицина семья ветеран транспорт сельское хозяйство Владимир Путин Дмитрий Медведев преступление технологии пенсия мода Госсовет УР Балезино дети банк кино занятость свадьба Интернет праздник музыка вода ГИБДД СМИ физкультура образование недвижимость Москва правительство прокуратура финансы Новый год/Рождество наркотики конкурс рейтинг убийство бизнес ДТП Малая Пурга торговля штраф ИжГТУ телевидение ремонт здоровье животные оружие молодежь звезда армия природа выборы погода Ижавто Украина видео траур СКП самолет суд религия Голливуд долг алкоголь Игра футбол выставка промышленность Глазов ГЖД инвалид дороги Ижевск МВД Александр Волков
Все теги
Яндекс.Погода