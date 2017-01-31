Грабители пытались сжечь сторожа металлолома в Игре

Опубликована: Сегодня 18:52

Сторожа предприятия по приему металлолома в Игре избили и пытались сжечь грабители.

Около 5 часов утра неизвестные пролезли под забором на территорию предприятия, нанесли побои металлической трубой 62-летнему сторожу предприятия и похитили из сторожки более 200 тыс. рублей. После этого воры подожгли сторожку и скрылись с места преступления.

Сторож с переломами был госпитализирован в больницу. Подозреваемых в совершении тяжкого преступления правоохранители задержали, сообщает пресс-служба МВД по УР. Двое неработающих, ранее судимых местных жителей 1987 г.р. водворены в изолятор временного содержания.

Часть похищенных денег у подозреваемых была изъята. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



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