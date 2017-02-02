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Водитель трактора погиб в ДТП с «Мерседесом»
Опубликована: Сегодня 09:43 Водитель трактора погиб после столкновения с «Мерседесом» в Дебесском районе, сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии.
«ДТП произошло 30 января, в 13:40 на 316 км трассы «Елабуга-Пермь», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Водитель трактора «МТЗ-82» (с самодельным прицепом) – мужчина, 1957 года рождения, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении водителю грузового «Мерседеса» с полуприцепом «Шмитс», уточняет ИА СУСАНИН. В результате ДТП водитель трактора получил травмы и был госпитализирован. «В 16:00 минут от полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении», - уточняется в сообщении.
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