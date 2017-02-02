Машинам «скорой помощи» не позволят таранить другие автомобили

Опубликована: Сегодня 10:15

Кареты «скорой помощи» не будут таранить другие автомобили, сообщил в ходе традиционного визита в Удмуртию заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Депутат от Удмуртии в часности сказал: "В таких ситуациях нужно думать не о тех, кто мешает, а о тех, кого нужно спасать. Если «скорая» начнет таранить автомобиль, может произойти все, что угодно, и после этого медработники не смогут продолжить свой путь. Возможно, даже придется вызывать еще один экипаж. Впрочем, оставлять водителей, мешающих проезду, безнаказанными тоже нельзя. Наказание должно быть строгим, чтобы впредь они воздержались от хамских действий."

После нескольких случаев, когда водители отказывались пропускать автомобили «скорой помощи» появилось предложение о разрешении водителям "Скорых" таранить мешающие им автомобили. Так, 10 января на Камчатке медработники вовремя не успели добраться до 21-летнего умирающего пациента из-за того, что водитель легковушки не уступил дорогу.



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