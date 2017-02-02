Лыжница из Удмуртии завоевала «серебро» всемирной Универсиады

Опубликована: Сегодня 09:26

Лыжница из Удмуртии завоевала «серебро» всемирной зимней Универсиады, которая идет в Казахстане.

Лилия Васильева финишировала второй в 5-километровой гонке преследования. Победила еще одна россиянка Анна Нечаевская. «Бронза» досталась Анне Шевченко из Казахстана.

Напомним, накануне Васильева в гонке классическим стиле финишировала первой, следом за ней расположилась Нечаевская. А казахская лыжница сохранила свои позиции, добытые в «классической» гонке. 
Загрузка...
Теги
ГЖД самолет Новый год/Рождество футбол суд промышленность ДТП СМИ МВД убийство Балезино животные технологии строительство наркотики физкультура Сарапул творчество Глазов Украина финансы правительство алкоголь выставка зоопарк сельское хозяйство транспорт медицина здоровье безопасность траур телевидение США Александр Волков Россия музыка Госсовет УР дети образование молодежь Игра банк Интернет конкурс полиция Удмуртия Дмитрий Медведев СКП Ижевск МЧС торговля Москва Ува недвижимость бюджет Малая Пурга занятость Голливуд долг природа семья ветеран лес выборы видео ИжГТУ Владимир Путин ремонт свадьба инвалид праздник терроризм бизнес погода депутат туризм звезда кино Воткинск Завьялово дороги ГИБДД пенсия Ижавто вода школа армия фестиваль оружие религия мода прокуратура штраф биатлон пожар Можга рейтинг хоккей ЖКХ преступление
Все теги
Яндекс.Погода