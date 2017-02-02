Лыжница из Удмуртии завоевала «серебро» всемирной Универсиады

Опубликована: Сегодня 09:26





Лыжница из Удмуртии завоевала «серебро» всемирной зимней Универсиады, которая идет в Казахстане.Лилия Васильева финишировала второй в 5-километровой гонке преследования. Победила еще одна россиянка Анна Нечаевская. «Бронза» досталась Анне Шевченко из Казахстана.Напомним, накануне Васильева в гонке классическим стиле финишировала первой, следом за ней расположилась Нечаевская. А казахская лыжница сохранила свои позиции, добытые в «классической» гонке.