Дорогу Глазов - Киров планируют отремонтировать

Опубликована: Сегодня 10:58

Кабинет министров Удмуртии утвердил документацию по ремонту автодороги между Кировом и Глазовом, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики со ссылкой на и.о. министра транспорта Алексея Гобрачева, 

Планируется провести реконструкцию 5 километров. Общая протяженность дороги составит 23 километра. Однако дата ремонта не называется.

Напомним, по сообщению Глазовпортал.NET ранее этот часток не попал в список по строительству, реконструкции, капремонту автодорог и искусственных сооружений на них на 2017 год.



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