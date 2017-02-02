Родственники украли невесту из загса, избив жениха

Опубликована: Сегодня 12:08





Скандалом закончилась попытка 28-летней петербурженки Екатерины Москалёвой выйти замуж за итальянца Риккардо Регендзани. Родственники невесты, не желавшие этого брака, приехали в ЗАГС и, избив жениха, увезли женщину с собой, сообщает Life.

С 34-летним Рикардо Екатерина познакомилась во время отпуска в Таиланде. Они начали встречаться, а вскоре иностранец сделал предложение своей избраннице. Та как раз разводилась со своим мужем, поэтому свадьбу назначили на январь этого года. Вот только задуманному не суждено было осуществиться.

Родители Екатерины резко выступили против её развода, поскольку к бывшему супругу очень хорошо относились. По словам Риккардо, они заподозрили, что иностранец женится по расчёту — чтобы получить право на квартиру в Санкт-Петербурге.

Риккардо Регендзани недоумевает: " Я хочу квартиру? Зачем?! Я приехал в Россию красть чужую собственность? Я решил жениться по российским законам, не по итальянским. Если Кэтрин захочет со мной развестись, то сможет это сделать без моего присутствия: просто придёт в суд и подаст заявление на развод, а через месяц будет свободна. В Италии всё сложнее. Но я пошёл на этот шаг, чтобы ей было удобно и её сестре."

Как утверждает Риккардо, чтобы помешать браку, родственники Екатерины написали на него заявление, обвинив в нападении на членов семьи. Позднее, впрочем, заявление отозвали. Попытки пообщаться с возлюбленной ни к чему не приводят — женщина не отвечает на звонки. Мужчина полагает, что семья запретила ей общаться с ним.

— Я готов сделать всё, поскольку хочу быть с Кейт. Я хочу быть честным. Пусть Катерина сама мне скажет, что хочет прекратить наши отношения, что наше знакомство было ошибкой. Но эти слова я хочу услышать от неё, — заявляет Риккардо.

Мужчина настаивает на личной встрече и надеется, что она всё прояснит — возвращаться на родину без невесты он просто не хочет.