Мем "Ждун" покорил интернет в России

Опубликована: Сегодня 12:48





Ставшую мемом скульптуру по имени "Ждун" создала голландская художница Маргрит ван Бриворт (Margriet van Breevoort).Оригинальная скульптура называется "Homunculus Loxodontus" (помесь насекомого и слона) для Нидерландского Лейденского университета. Создать гиперреалистичную помесь личинки со слоном автора вдохновили прогулки по больничным коридорам и бесконечные залы ожидания.Молодой скульптор Маргрит представила свою работу на выставке скульптур в голландском городе Лейден (Beelden In Leiden (BIL). Там она получила приз зрительских симпатий. Теперь "Ждун" украшает скамейку перед детской больницей LUMC.После того, как пользователь сайта «Пикабу» под ником Leriapingui поделилась фотографией и краткой историей скульптуры, мем с этим милым существом распространился по всем социальным сетям и развлекательным сообществам. Самым популярным мемом стал "Ждун" в образе типичного бухгалтера глазами системного администратора, также скульптура успешно превратилась в кондуктора и тёщу.





Источник: http://gorabbit.ru/article/geroy-v-kotorom-my-nuzhdalis-mem-zhdun