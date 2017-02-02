Опубликована: Сегодня 14:36





Уходя, мигранты выразили благодарность монастырю за приют.

9 монашек в Италии забеременели после оргии с беженцами из Африки. Как пишет РенТВ, от действий мигрантов пострадал монастырь под Миланом, который дал мужчинам кров.

Беженцев пустили в монастырь полгода назад. Так получилось, что как раз в это время настоятельнице пришлось уехать по делам. За это время беженцы успели устроить оргию. По словам мужчин, они всласть развлекались на территории монастыря. Уходя, мигранты выразили благодарность за приют.

Полгода спустя выяснилось, что 9 монашек «на сносях».