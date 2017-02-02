Грузовой поезд переехал электрика на станции Ижевск

Опубликована: Сегодня 15:21



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Электрик, работающий на станции Ижевск, погиб, попав под поезд.

Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России, около 3 часов ночи во вторник, 31 января, мужчина проводил ремонтные работы в ранжирном парке. Затем он спрыгнул с поезда в момент движения состава, зацепился одеждой и упал на рельсы. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В настоящее время проводится проверка. Руководству железной дороги готовится представление о том, что нужно усилить меры безопасности.