Грузовой поезд переехал электрика на станции Ижевск

Опубликована: Сегодня 15:21

Pixabay

Электрик, работающий на станции Ижевск, погиб, попав под поезд.

Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России, около 3 часов ночи во вторник, 31 января, мужчина проводил ремонтные работы в ранжирном парке. Затем он спрыгнул с поезда в момент движения состава, зацепился одеждой и упал на рельсы. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В настоящее время проводится проверка. Руководству железной дороги готовится представление о том, что нужно усилить меры безопасности.



Загрузка...
Теги
долг бизнес творчество полиция фестиваль животные здоровье ДТП телевидение мода алкоголь недвижимость банк СМИ туризм промышленность музыка рейтинг медицина армия прокуратура суд религия сельское хозяйство Голливуд Госсовет УР выставка занятость Ува финансы ИжГТУ природа видео конкурс депутат дети Ижевск Владимир Путин выборы Малая Пурга Ижавто футбол Сарапул наркотики Удмуртия Балезино свадьба убийство транспорт терроризм лес звезда преступление Украина самолет биатлон физкультура Воткинск ветеран торговля пенсия кино пожар оружие США бюджет ЖКХ СКП ГИБДД правительство Новый год/Рождество штраф школа вода дороги погода строительство Игра Александр Волков Россия Интернет образование Можга Дмитрий Медведев траур Глазов Москва МЧС семья безопасность ремонт Завьялово технологии хоккей зоопарк МВД праздник инвалид ГЖД молодежь
Все теги
Яндекс.Погода