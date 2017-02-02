ФСБ объявило конкурс на лучшее произведение литературы и искусства

Опубликована: Сегодня 15:25





Жители Удмуртии смогут принять участие в творческом конкурсе ФСБ России, сообщает пресс-служба регионального управления силового ведомства.

Заявки принимаются до 1 октября 2017 года. На конкурс представляются произведения, созданные в 2015-2017 годах. Конкурс проводится по нескольким номинациям: «Телевизионные и радиопрограммы», «Художественная литература и журналистика», «Музыкальное искусство», «Кино- и телефильмы», «Актерская работа», «Изобразительное искусство».

В сообщении УФСБ России по Удмуртии говорится: «ФСБ России проводит творческий конкурс на лучшие произведения литературы и искусства, посвященный 100-летию образования отечественных органов безопасности. Принять участие могут все желающие. В ходе проведения конкурса будет осуществлен отбор лучших произведений, в которых объективно отражена деятельность органов ФСБ России»

Заявки могут быть поданы как самими авторами, так и с их согласия, издательствами, редакциями, кино- и телекомпаниями, общественниками и другими лицами.

Итоги подведут в ноябре-декабре 2017 года.