Школу и четыре детсада полностью закрыли в Удмуртии из-за заболеваемости

Опубликована: Сегодня 17:33





Занятия прекращены в 29-и группах 21 детсада, а также в 68-ми классах 40 школ Удмуртии, сообщает пресс-службу Роспотребнадзора по Удмуртии. Кроме того, в сообщении говорится: «За период с 23 по 27 января 2017 года (4 неделя) среди населения республики уровень заболеваемости ОРВИ был выше эпидемического порога на 49% и ниже заболеваемости 2016 года за аналогичный период на 4%.»За последнюю неделю ОРВИ заболели 15469 жителей Удмуртии. В 122 случаях подтвердился диагноз «грипп». В столице республики к врачам обратились 7045 человек. Здесь уровень заболеваемости оказался ниже эпидпорога на 0,7%. «Эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости на 4 неделе 2017 года зарегистрировано в 14 районах и городах: Сарапуле, Воткинске, Можге.В Удмуртии доминирует вирус гриппа A (H3N2) (72шт.), он выделен в 39% пробах от количества обследованных больных, вирус гриппа В (3шт.) 3% от количества обследованных больных.»Санитарные врачи советуют жителям республики соблюдать несколько правил, чтобы не заболеть ОРВИ или гриппом:- избегать мест большого скопления людей;- чаще проветривать помещение;- использовать защитные меры (маску);- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.- при первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу.