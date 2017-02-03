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ЦБ России определился с дизайном купюр в 200 и 2000 рублей
Опубликована: Сегодня 08:42
Банк России определился с дизайном новых купюр в 200 и 2000 рублей, которые поступят в обращение в конце нынешнего года, сообщила пресс-служба ЦБ.
По итогам всероссийского конкурса, который проводился в июне-октябре прошлого года, в результате голосования 3 миллионов человек, определились победители — символы Дальнего Востока и Севастополя. Всего для участия в конкурсе были выдвинуты более пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 городов России, сообщила Lenta.ru.
«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области», — отмечается в сообщении.
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