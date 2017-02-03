В 2016 году в Удмуртии почти на половину выросло количество ДТП

Опубликована: Сегодня 09:35

Количество ДТП в Удмуртии увеличилось на 44 процента, со ссылкой на начальника управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александра Коробейникова сообщает информагентство Сусанин.

Травмы различной степени тяжести получили почти 2,5 тыс. человек, что на 58,7 процента больше относительно показателя предыдущего года. На дорогах республики погиб 71 пешеход. Этот показатель также увеличился на 10 процентов, однако общее количество погибших авариях уменьшилось на те же 10 процентов.

По вине пьяных водителей в регионе случилось 190 аварий, в которых погибли 40 человек, еще 262 получили травмы.
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