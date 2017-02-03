Журнал Playboy в России будет выходить только 4 раза в год

Опубликована: Сегодня 11:02





Журнал Playboy в России с 2017 года будет выпускаться только четыре раза в год, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение издательства Burda Media Company.

В 2016 году журнал Playboy в России выпускался ежемесячно. В декабре источники РБК сообщили, что у Burda возникли проблемы с продлением лицензии от Playboy Enterprises International, которая действовала с 2002 года, так как стороны не могли согласовать стоимость контракта



Издательство будет поддерживать сайт и мобильное приложение журнала.

На российском рынке журнал Playboy присутствует с 1995 года. Согласно данным Mediascope, аудитория издания в мае-октябре 2016 года составляла в России более 656,4 тысяч человек (из них 163,9 тысяч жили в Москве). Она значительно сократилась по сравнению с 2015 годом. Тогда а показатели журнала составили 738,6 тысяч человек (из них 207,1 тысяча человек в Москве).