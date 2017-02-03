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В Удмуртии пойман водитель, скрывшийся с места наезда на ребенка
Опубликована: Сегодня 11:41 01 февраля 2017 года около 9.00 в дежурную часть МО МВД России «Увинский» поступило сообщение о том, что водитель скрылся с места происшествия, после того как сбил ребенка 2008 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному вблизи дома №6 по улице Азина поселка Ува.
В ходе розыскных мероприятий было установлено, что наезд на ребенка совершил водитель автомобиля ВАЗ 2113. Местная жительница смогла подробно рассказать об автомобиле белого цвета, который после ДТП скрылся в неизвестном направлении. В 12.30 час. сотрудниками ОГИБДД водитель автомобиля был задержан.
Им оказался житель поселка Ува 1987 г.р. Во время задержания в салоне автомобиля находился такой же малолетний ребенок.
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