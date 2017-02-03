В Удмуртии пойман водитель, скрывшийся с места наезда на ребенка

Опубликована: Сегодня 11:41





01 февраля 2017 года около 9.00 в дежурную часть МО МВД России «Увинский» поступило сообщение о том, что водитель скрылся с места происшествия, после того как сбил ребенка 2008 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному вблизи дома №6 по улице Азина поселка Ува.В ходе розыскных мероприятий было установлено, что наезд на ребенка совершил водитель автомобиля ВАЗ 2113. Местная жительница смогла подробно рассказать об автомобиле белого цвета, который после ДТП скрылся в неизвестном направлении. В 12.30 час. сотрудниками ОГИБДД водитель автомобиля был задержан.Им оказался житель поселка Ува 1987 г.р. Во время задержания в салоне автомобиля находился такой же малолетний ребенок.