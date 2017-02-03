Обыски и задержания сотрудников прошли в Миндортрансе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:02



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Стражи порядка навестили кабинет исполняющего обязанности министра.

Обыски и задержания сотрудников прошли в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики. Об этом пишет Сусанин.

Согласно данным издания, которое ссылается на источник, знакомый с ситуацией, стражи порядка обыскали кабинет исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексея Горбачева.

Причина визита силовиков в дорожное ведомство республики пока неизвестна. Однако сообщается, что после обыска правоохранители задержали нескольких сотрудников министерства.