Обыски и задержания сотрудников прошли в Миндортрансе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:02

IGIS

Стражи порядка навестили кабинет исполняющего обязанности министра.

Обыски и задержания сотрудников прошли в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики. Об этом пишет Сусанин.

Согласно данным издания, которое ссылается на источник, знакомый с ситуацией, стражи порядка обыскали кабинет исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексея Горбачева.

Причина визита силовиков в дорожное ведомство республики пока неизвестна. Однако сообщается, что после обыска правоохранители задержали нескольких сотрудников министерства.



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