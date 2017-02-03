Кандидатуру Рафиса Касимова могут снова выдвинуть на пост зампреда правительства Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:32



Пресс-служба Госсовета Удмуртии Пресс-служба Госсовета Удмуртии

В июне минувшего года занять пустующее кресло у него не получилось.

Кандидатуру Рафиса Касимова могут снова выдвинуть на пост заместителя председателя правительства Удмуртии. Меньше года назад – в июне 2016 года – он уже претендовал на указанный пост.

Однако за Касимова проголосовали только 42 депутата Госсовета республики, тогда как для согласования требовалось одобрение 46 народных избранников.

Как пишет информагентство Сусанин, о повторном выдвижении Рафиса Касимова рассказал во время заседания парламентской комиссии по агропромышленному комплексу председатель законодательного органа власти республики Владимир Невоструев.

«Человек работает больше года, за это время Рафис Зинатуллович уже хорошо вписался в правительство, многие вопросы уже знает, даже если ситуацию по теплу в городе посмотреть, она находится под жёстким контролем. Поэтому хотелось бы, чтобы мы на сессии его поддержали, это просьба и главы республики», - цитирует издание слова Невоструева.

Вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии Госсовета Удмуртии – 9 февраля.

Должность вице-премьера, курирующего, в числе прочего, вопросы ЖКХ, промышленности, транспорта и дорожного хозяйства, торговли и природных ресурсов, а также действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, осталась свободной после ухода 18 февраля 2016 года по собственному желанию Андрея Сивцова. Это случилось после череды критики действий правительства и его лично со стороны главы региона и представителей федеральных структур из-за срыва прохождения отопительного сезона в Ижевске.