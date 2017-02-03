Опубликована: Сегодня 15:01





Организаторам незаконного бизнеса грозит до 4 лет тюрьмы.

Ижевск. Удмуртия. Подпольный покерный клуб «накрыли» в Ижевске. Незаконный бизнес организовали двое ижевчан и уроженец одной из стран Ближнего Зарубежья.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике, клуб располагался в одном из зданий недалеко от ипподрома. Правоохранители нашли в помещении оборудование для проведения азартных игр: покерный стол, игральные карты, фишки и денежные средства.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). Трем злоумышленникам грозит до 4 лет тюрьмы.