Женщина-водитель скончалась в аварии на трассе Ижевск - Ува

Опубликована: 2 Февраля 2017 г. 15:10

Управление ГИБДД по Удмуртии

Женщина-водитель скончалась в аварии на трассе Ижевск – Ува. Авария произошла в четверг, 2 февраля.

Как сообщает Управление ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике, на дороге столкнулись большегруз и «Лада».

По предварительным данным, 55-летняя женщина-водитель легкового авто, которая получила права всего 5 месяцев назад, совершая обгон не справилась с управлением.  В результате «Лада» вылетела на встречную полосу, где протаранила фуру.

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В результате автоледи скончалась на месте.



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