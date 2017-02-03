Похитившую ребенка девушку в Удмуртии могут отправить на принудительное лечение

Опубликована: Сегодня 08:44





Похитившая младенца 19-летняя жительница Можги может отправиться на принудительное лечение, сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.Следователи установили, что 24 ноября 2016 года обвиняемая похитила ребенка из палаты соматического отделения Можгинской районной больницы.Девушка хотела оставить младенца себе, выдавая его за своего. Девушка обвиняется в «Похищении человека», предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 126 УК России. Уголовное дело уже направили в районный суд.