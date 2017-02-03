Похитившую ребенка девушку в Удмуртии могут отправить на принудительное лечение

Опубликована: Сегодня 08:44

Похитившая младенца 19-летняя жительница Можги может отправиться на принудительное лечение, сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следователи установили, что 24 ноября 2016 года обвиняемая похитила ребенка из палаты соматического отделения Можгинской районной больницы.

Девушка хотела оставить младенца себе, выдавая его за своего. Девушка обвиняется в «Похищении человека», предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 126 УК России. Уголовное дело уже направили в районный суд.
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