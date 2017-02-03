Ижсталь выиграла у Ариады-НХ в Волжске

Опубликована: Сегодня 10:05

Хоккеисты «Ижстали» на выезде обыграли волжскую «Ариаду-НХ» со счетом 4:1.

В первом периоде сталевары дважды забили. Результативными действиями отметились Денис Полюдов и Никита Панасенко.

Во втором по разу забили обе команды. В составе хозяев льда отличился Кирилл Дьяков, у «сталеваров» успех праздновал Никита Реунов.

В заключительной 20-минуте «Ижсталь» укрепила лидерство благодаря голу Антона Кочурова и довела поединок до уверенной победы.

В итоге  4:1 в пользу «сталеваров и 19 место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги. «Ижсталь» имеет в своем активе 64 очка. По итогам регулярного чемпионата борьбу в серии плей-офф за кубок Братины продолжат 16 лучших команд. 
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