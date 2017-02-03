Ижсталь выиграла у Ариады-НХ в Волжске

Опубликована: Сегодня 10:05





Хоккеисты «Ижстали» на выезде обыграли волжскую «Ариаду-НХ» со счетом 4:1.В первом периоде сталевары дважды забили. Результативными действиями отметились Денис Полюдов и Никита Панасенко.Во втором по разу забили обе команды. В составе хозяев льда отличился Кирилл Дьяков, у «сталеваров» успех праздновал Никита Реунов.В заключительной 20-минуте «Ижсталь» укрепила лидерство благодаря голу Антона Кочурова и довела поединок до уверенной победы.В итоге 4:1 в пользу «сталеваров и 19 место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги. «Ижсталь» имеет в своем активе 64 очка. По итогам регулярного чемпионата борьбу в серии плей-офф за кубок Братины продолжат 16 лучших команд.