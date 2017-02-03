Воткинский пруд немного спустят при подготовке к паводку

Опубликована: Сегодня 10:45









С 16 февраля в Воткинске начнут снижать уровень воды в городском пруду, сообщил сайт администрации муниципального образования.В Воткинске это делают ежегодно при подготовке к паводку. В сообщении говорится: «1 апреля 2017 года будет осуществляться предполоводное понижение уровня воды в Воткинском пруду с интервалом 1-2 см в сутки.»Жителей города предупреждают об опасности нахождения на льду - возможно образование трещин и промоин.