Воткинский пруд немного спустят при подготовке к паводку

Опубликована: Сегодня 10:45

С 16 февраля в Воткинске начнут снижать уровень воды в городском пруду, сообщил сайт администрации муниципального образования.

В Воткинске это делают ежегодно при подготовке к паводку. В сообщении говорится: «1 апреля 2017 года будет осуществляться предполоводное понижение уровня воды в Воткинском пруду с интервалом 1-2 см в сутки.»

Жителей города предупреждают об опасности нахождения на льду - возможно образование трещин и промоин. 
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