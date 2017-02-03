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Сарапульские музейщики просят поддержать их голосованием на Антипремии Рунета
Опубликована: Сегодня 11:29
Музей истории и культуры Среднего Прикамья из Удмуртии уже во второй раз стал претендентом на «Антипремию Рунета-2016», сообщает сайт музея.
Антипремия Рунета вручается деятелям Рунета за выдающиеся заслуги, когда стоит обозначить важнейшие события и проекты, обойдённые официальными премиями и конкурсами.
Музей истории и культуры Среднего Прикамья представлен сразу в трех номинациях:
Проголосовать можно на официальном сайте конкурса до 11 февраля включительно. Итоги подведут 13 февраля в Москве.
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