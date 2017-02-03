Сарапульские музейщики просят поддержать их голосованием на Антипремии Рунета

Опубликована: Сегодня 11:29

Музей истории и культуры Среднего Прикамья из Удмуртии уже во второй раз стал претендентом на «Антипремию Рунета-2016», сообщает сайт музея.

Антипремия Рунета вручается деятелям Рунета за выдающиеся заслуги, когда стоит обозначить важнейшие события и проекты, обойдённые официальными премиями и конкурсами.

Музей истории и культуры Среднего Прикамья представлен сразу в трех номинациях:

  • «BDSMM и другие позы PR» - с фотопроектом «Полет Божьей коровки»;
  • «Бомбануло!» - с оригинальным и единственным в музейном сообществе мира, фотопроектом «По Сарапулу вслед за мной»;
  • официальный сайт Сарапульского музея значится в номинации «Здоровье или отдых».

Проголосовать можно на официальном сайте конкурса до 11 февраля включительно. Итоги подведут 13 февраля в Москве.




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