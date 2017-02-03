|
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла шестое место на кубке IBU
Опубликована: Сегодня 16:19 Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала шестой на этапе кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье.
Спортсменка допустила один промах на огневых рубежах и на финише отстала от победительницы гонки немки Дениз Херманн на 57 секунд.
Женская команда России выступила неплохо. «Серебро» взяла Дарья Виролайнен, которая отправится на чемпионат мира в Австрию. Ирина Услугина расположилась на 4 месте.
Ранее тренерский штаб не включил Кайшеву в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Австрии с 9 по 19 февраля.
Загрузка...