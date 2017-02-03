Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла шестое место на кубке IBU

Опубликована: Сегодня 16:19

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала шестой на этапе кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье.

Спортсменка допустила один промах на огневых рубежах и на финише отстала от победительницы гонки немки Дениз Херманн на 57 секунд.

Женская команда России выступила неплохо. «Серебро» взяла Дарья Виролайнен, которая отправится на чемпионат мира в Австрию. Ирина Услугина расположилась на 4 месте. 

Ранее тренерский штаб не включил Кайшеву в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Австрии с 9 по 19 февраля.
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