Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла шестое место на кубке IBU

Опубликована: Сегодня 16:19





Спортсменка допустила один промах на огневых рубежах и на финише отстала от победительницы гонки немки Дениз Херманн на 57 секунд.Женская команда России выступила неплохо. «Серебро» взяла Дарья Виролайнен, которая отправится на чемпионат мира в Австрию. Ирина Услугина расположилась на 4 месте.Ранее тренерский штаб не включил Кайшеву в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Австрии с 9 по 19 февраля.