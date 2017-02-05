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Китай расположил стратегические ракеты в непосредственной близости от позиций российской ПРО
Опубликована: 4 Февраля 2017 г. 16:15 24 января в китайской газете "Global Times" появилась информация о размещении в на границе с Россией межконтинентальных баллистических ракет "Дунфэн-41".
В переводе статьи, который разместила на своем сайте RT говорится: "Китай разместил свои баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41) неподалёку от границы с Россией, сообщает Global Times, ссылаясь на сообщения в СМИ Гонконга и Тайваня. Речь идёт о провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Фотографии этих ракет появились в китайских источниках, отмечает издание.
DF-41 — это ядерная твёрдотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, которая может достигать дальности полёта 14 тыс. км и оснащаться 10—12 боеголовками."
Эксперты отмечают, что ракета может достичь любой точки мира. Будучи одной их самых совершенных китайских стратегических ракет она из любого места на территории Китая может достичь любой точки России. Это позволяет утверждать, что никого особого смысла направлять эти ракеты в сторону России. расположив их на границе с нашей страной просто нет.
Интересно другое: по другую сторону границы расположены позиционные районы российских ПВО и ПРО. То есть, ракетно-ядерный удар со стороны Китая обречен изначально. Значит ли это, что Китай принял стратегическое решение прикрыть свои ракеты российским противоракетным зонтиком на Дальнем Востоке? Ответить на этот вопрос могут только первые лица обоих государств. Но в этом случае можно предположить, что между военными Китая и России существует и высокий уровень доверия и решимость совместно отвечать на военно-политические вызовы в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Вот что по этому поводу рассказал "МК" экс-начальник управления военной безопасности аппарата Совета безопасности, начальник Главного штаба РВСН (1994-1996 годы) генерал-полковник Виктор ЕСИН: "Эти китайские МБР не предназначены для поражения объектов, расположенных в приграничных с Китаем районах, то есть объектов на нашей территории. Для этого Китай обладает ракетами меньшей и средней дальности: Dongfeng-11, Dongfeng-15, Dongfeng-21. Точно так же китайцы могли бы напрягаться по поводу того, что у нас в Иркутске размещена дивизия МБР — она тоже базируется почти у границы с Китаем, но там ведь это никого не напрягает? И для России нет никакой непосредственной угрозы от новых китайских Dongfeng-41 у ее границ. Единственно, (но это скорее виртуально) если представить, что произойдет обмен ракетно-ядерными ударами между США и Китаем, тогда действительно, всю ядерную гадость, которая образуется от взрывов в провинции Хэйлунцзян, может занести на территорию России. Но это, как вы понимаете, не совсем правдоподобный сценарий развития отношений между этими двумя странами."
Да и Воткинский завод не останавливает производство, выпуская твердотопливные межконтинентальные "Тополя-М", "Ярсы", "Булавы" и готовя запуск серийной сборки ракеты для боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин".
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