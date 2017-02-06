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За деформацию стены могут наказать собственников одной из квартир Ижевска
Опубликована: Сегодня 18:03 Собственников квартир в доме на Воткинском шоссе в Ижевске проверят на выполнения содержания требований по содержанию жилых помещений, сообщает ИА Сусанин.
Деформированная в одной из квартир стена является имуществом ее собственников, сообщает пресс-служба муниципальных органов власти.
Комиссия с участием представителей республиканской Госжилинспекции, городского управления ЖКХ и районных чиновников выяснила, что воду из подвала к моменту проверки откачали, а сам подвал проветривался.
Группу компаний «Единая УК», которая обслуживает дом №126 по Воткинскому шоссе, начали проверять на предмет соблюдения обязанностей по договору управления. Инспекторы выяснят, как организация содержала помещения и ремонтировала конструкции дома.
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