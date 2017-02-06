﻿Уроженку Можги приговорили к штрафу в 105 тысяч рублей и к 630 часам исправительных работ за нарушения ПДД

Опубликована: Сегодня 18:16

Уроженку Можги приговорили к штрафу в 105 тысяч рублей и к 630 часам исправительных работ за многократное вождение без прав, сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

Ранее женщину лишили прав за вождение в нетрезвом виде и приговорили ее к штрафу в 30 тысяч рублей. Но жительница Можги не только не выплатила штраф, но и продолжала передвигаться на автомобиле своего знакомого. Ее многократно останавливали сотрудники ГИБДД и назначали наказание в виде исправительных работа за управление авто без водительских прав.

За неявку на выполнение обязательных работ и за многократное вождение без прав женщина должна выплатить штраф в 105 тысяч рублей (30 тыс за вождение в пьяном виде + 75 тыс за административное нарушение) и отработать 630 часов.