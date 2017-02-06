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Удмуртия может не получить 21 миллиард рублей на празднование 100-летия Калашникова
Опубликована: Сегодня 00:57 В 2019 году Россия будет отмечать 100-летие самого известного российского оружейника - Михаила Калашникова. Для Удмуртии эта особенная дата - конструктор более 60 лет жил и работал в Ижевске
Буквально через год после оружейника власти региона начали на всех уровнях лоббировать вопрос о том, чтобы достойно почтить память великого конструктора. В качестве «знака внимания» предлагалась установка памятника, создание в Ижевске дома-музея, проведение оружейного форума памяти конструктора.
Все эти планы могут исполниться уже в 2019 году. Указ о проведении юбилейных мероприятий к 100-летию Михаила Калашникова был подписан Владимиром Путиным 3 октября 2016 года. В нем президент поручает создать оргкомитет по подготовке мероприятия, разработать и утвердить план празднований. Возглавил оргкомитет зампред правительства России Дмитрий Рогозин, курирующий промышленность и ОПК.
Но за 4 месяца с момента подписания указа оргкомитет не собрался еще ни разу. Состав его не определен, и неизвестно, войдет ли в него кто-то из удмуртских чиновников, историков или родственников самого Калашникова.
Как сообщила корреспонденту ИА "SM-News" в телефонном разговоре дочь конструктора и президент Межрегионального общественного фонда конструктора Елена Калашникова, ей предложений войти в состав оргкомитета пока не поступало.
Впрочем, отсутствие какого-либо согласованного проекта подготовки к празднованию не мешает властям Удмуртии строить планы. Как сообщал глава республики Александр Соловьев, в рамках подготовки к торжествам регион планирует привлечь и освоить средства в размере 21 млрд рублей. Часть суммы надеются получить из федерального бюджета, остальное - у частных инвесторов.
Деньги пойдут на ремонт взлетно-посадочной полосы Ижевского аэропорта, завершение строительства набережной ижевского пруда, работы по расширению городского проспекта им. Калашникова, ремонт Национальной библиотеки, но, самое главное - реконструкцию исторического здания главного корпуса Ижевского оружейного завода.
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