Губернатор Пермского края Виктор Басаргин уйдет в отставку

Опубликована: Сегодня 09:25

В понедельник, 6 февраля, губернатор Пермского края Виктор Басаргин уйдет в отставку, сообщает РБК. Решение об этом принято в администрации президента России.

Возглавивший Пермский край в 2012 году Виктор Басаргин уйдет в отставку уже в понедельник, 6 февраля. Это произойдет из-за межэлитных конфликтов в регионе сообщает и телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и властям региона.

Как рассказали собеседники телеканала, замену Басаргину искали уже давно, поскольку в Кремле решили, что перед президентскими выборами 2018 года регион должен возглавить другой человек.

На пресс-конференции Басаргин заявил: «Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий». По его мнению, кандидат, выдвинутый президентом в губернаторы, должен до сентября, когда состоятся выборы, «адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона».
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