Совещание оргкомитета Юбилея Калашникова пройдет в ближайшее время в Москве

Опубликована: Сегодня 09:56





Первая встреча организационного комитета по подготовке 100-летнего юбилея легендарного оружейника Михаила Калашникова пройдет в Москве в ближайшее время, сообщает информагентство СУСАНИН, со ссылкой на слова Главы Удмуртии Александра Соловьева, прозвучавшие на аппаратном совещании органов власти.

Распоряжение о создании оргкомитета юбилея правительство России подписало 21 января прошлого года. Руководитель республики вошел в него в статусе заместителя председателя.

«Первое заседание пройдет в ближайшее время на территории города Москвы в правительстве Российской Федерации, но пока Дмитрий Олегович (Рогозин – зампред правительства России, Прим. ред.) не нашел время. Все остальные встречи оргкомитета будут проходить на территории города Ижевска.»

Напомним, "Аргументы в Ижевке" уже сообщали, что за 4 месяца после принятия решения о широком праздновании юбилея Калашникова, еще не произошло ни одного совещания на высоком уровне, посвященного этому событию.