Ради сокращения чиновников в Удмуртии предлагают уменьшить число районов до 7

Опубликована: Сегодня 11:20

Глава Удмуртии Александр Соловьев поддержал идею бизнесмена и депутата Госсовета республики Андрея Осколкова об административной реформе региона, сообщает информагентство СУСАНИН. 

По словам Александра Соловьева, вопрос о сокращении чиновников и объединении районов, затронут в проекте административной реформы, который уже лежит на его столе:
«Мы будем этим вопросом заниматься, и я идею Осколкова Андрея Эдуардовича поддержал. Я считаю, что она нужна. Зачем нам столько бухгалтерии, зачем нам столько депутатов, столько руководства? Пусть идут – работают.»

Он пояснил, что конкретных сроков проведения реформы пока нет. Возможно, что ее обсуждение в республике будет вынесено на референдум: «Я давно уже говорил своим коллегам по правительству о том, что необходимо сейчас посмотреть город Камбарку и Камбарский район. <…> Я не исключаю следующий этап – это Можга и Можгинский район. И у меня на столе лежит уже готовый документ о сокращении расходов, о слиянии того или иного муниципального поселения, и в целом Камбарки и города Можги.»

Напомним, что депутат республиканского парламента и бизнесмен Андрей Осколков сообщил в эфире проекта «Кофемолка» о том, что группа парламентариев разработала проект административной реформы региона, которая предусматривает объединение 25 районов Удмуртии в 7, а также сокращение числа городских муниципалитетов с 5 до 4.
Загрузка...
Теги
фестиваль бизнес сельское хозяйство оружие видео МЧС дети Голливуд финансы банк музыка Завьялово Дмитрий Медведев Игра промышленность ИжГТУ штраф правительство Глазов дороги телевидение ветеран Владимир Путин транспорт ДТП полиция ГИБДД зоопарк самолет здоровье Малая Пурга суд религия Госсовет УР Новый год/Рождество Можга депутат свадьба природа Ува творчество биатлон Интернет праздник пожар строительство молодежь семья терроризм занятость Удмуртия убийство мода футбол ремонт физкультура рейтинг Александр Волков инвалид Москва технологии недвижимость ЖКХ безопасность траур СМИ армия медицина ГЖД бюджет туризм наркотики Ижевск США преступление лес пенсия образование Россия Украина хоккей выборы вода долг СКП животные МВД торговля школа звезда кино выставка конкурс Сарапул погода прокуратура Ижавто Балезино алкоголь Воткинск
Все теги
Яндекс.Погода