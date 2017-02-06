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Ради сокращения чиновников в Удмуртии предлагают уменьшить число районов до 7
Опубликована: Сегодня 11:20 Глава Удмуртии Александр Соловьев поддержал идею бизнесмена и депутата Госсовета республики Андрея Осколкова об административной реформе региона, сообщает информагентство СУСАНИН.
По словам Александра Соловьева, вопрос о сокращении чиновников и объединении районов, затронут в проекте административной реформы, который уже лежит на его столе:
«Мы будем этим вопросом заниматься, и я идею Осколкова Андрея Эдуардовича поддержал. Я считаю, что она нужна. Зачем нам столько бухгалтерии, зачем нам столько депутатов, столько руководства? Пусть идут – работают.»
Он пояснил, что конкретных сроков проведения реформы пока нет. Возможно, что ее обсуждение в республике будет вынесено на референдум: «Я давно уже говорил своим коллегам по правительству о том, что необходимо сейчас посмотреть город Камбарку и Камбарский район. <…> Я не исключаю следующий этап – это Можга и Можгинский район. И у меня на столе лежит уже готовый документ о сокращении расходов, о слиянии того или иного муниципального поселения, и в целом Камбарки и города Можги.»
Напомним, что депутат республиканского парламента и бизнесмен Андрей Осколков сообщил в эфире проекта «Кофемолка» о том, что группа парламентариев разработала проект административной реформы региона, которая предусматривает объединение 25 районов Удмуртии в 7, а также сокращение числа городских муниципалитетов с 5 до 4.
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