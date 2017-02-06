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Кремль пока не подтверждает отставку губернатора Персмкого края Виктора Басаргина
Опубликована: Сегодня 12:01 Решение по поводу отставки губернатора Пермского края Виктора Басаргина еще не принято в Кремле.
Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, пишет Взгляд. По его словам официальное уведомление о снятии полномочий появится в СМИ, когда отставку главы региона примет Владимир Путин.
Напомним, сам Басаргин уже объявил о своем решении покинуть пост губернатора сегодня на пресс-конференции.
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