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Алина Загитова из Ижевска поедет на юниорский чемпионат мира по фигурному катанию
Опубликована: Сегодня 13:15 Фигуристка Алина Загитова из Удмуртии вошла в состав национальной команды на юниорский чемпионат мира, сообщила пресс-служба федерации фигурного катания на коньках России.
В сборную попали спортсмены, занявшие первые три места на первенстве страны среди юниоров в Санкт-Петербурге. Состязания пройдут с 15 по 19 марта в тайваньском Тайпее.
Напомним, ранее Алина Загитова стала победительницей на первенстве России среди юниоров. Спортсменка набрала 216,82 балла за короткую и произвольную программы, сообщило информагентство СУСАНИН.
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