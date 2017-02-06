Алина Загитова из Ижевска поедет на юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

Опубликована: Сегодня 13:15

Фигуристка Алина Загитова из Удмуртии вошла в состав национальной команды на юниорский чемпионат мира, сообщила пресс-служба федерации фигурного катания на коньках России.

В сборную попали спортсмены, занявшие первые три места на первенстве страны среди юниоров в Санкт-Петербурге. Состязания пройдут с 15 по 19 марта в тайваньском Тайпее.

Напомним, ранее Алина Загитова стала победительницей на первенстве России среди юниоров. Спортсменка набрала 216,82 балла за короткую и произвольную программы, сообщило информагентство СУСАНИН. 
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