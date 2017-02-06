|
200 килограммов опасной рыбы уничтожат в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 13:55 200 кг некачественной и опасной рыбы изъяли в торговых точках Первомайского района Ижевска, сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.
В ходе рейда в продаже обнаружили речную замороженную рыбу без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, не имеющей маркировку, информацию о дате выработки, сроках годности и условиях хранения, а также производителе продукции, без ветеринарных сопроводительных документов.
Владельцам рыбы выданы требования об утилизации и уничтожении указанной некачественной и опасной продукции. Возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статье 10.8 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Загрузка...