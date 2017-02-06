200 килограммов опасной рыбы уничтожат в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:55





В ходе рейда в продаже обнаружили речную замороженную рыбу без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, не имеющей маркировку, информацию о дате выработки, сроках годности и условиях хранения, а также производителе продукции, без ветеринарных сопроводительных документов.Владельцам рыбы выданы требования об утилизации и уничтожении указанной некачественной и опасной продукции. Возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статье 10.8 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.