Виктора Басаргин уступил пост губернатора Пермского края Максиму Решетникову

Опубликована: Сегодня 15:21

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин передал возглавит глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

Такое предложение ему сделал Президент России Владимир Путин, сообщает информагентство СУСАНИН. На встрече в Ново-Огарево глава государства поинтересовался готов ли Решетников вернуться на свою «малую родину». «Это будет большая честь для меня и большое доверие», - ответил глава департамента. Путин объяснил свой выбор тем, что молодой руководитель хорошо знает ситуацию в Перми и выразил надежду, что Решетников сможет эффективно решить проблемы края.

Путин напомнил, что уже работал с Решетниковым в правительстве: когда он занимал пост премьер-министра, тот был директором департамента правительства.

Как ранее сообщали "Аргументы в Ижевске", в понедельник пермский губернатор Виктор Басаргин заявил о досрочном сложениисвоих полномочий. Он заявил, что на новый срок не претендует и стремиться дать своему преемнику возможность поближе узнать о ситуации в регионе. 

Справка:

Решетников Максим Геннадьевич.

Родился 11 июля 1979 года в Перми.

Образование высшее.
В 2000 году окончил Пермский государственный университет по специальности «экономист-математик», через 2 года получил специальность «лингвист-переводчик».
Кандидат экономических наук.

Карьера:

с 1998 по 2002 годы работал в коммерческих структурах;   2000–2005 годы — начальник отдела планирования бюджетных доходов и расходов, начальник отдела региональных финансов и инвестиций, заместитель начальника Главного управления экономики администрации Пермской области.

2005–2007 годы первый заместитель председателя департамента планирования Пермской области, первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края.

2007–2009 годы — заместитель директора Департамента межбюджетных отношений, директор Департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации министерства регионального развития Российской Федерации.

С2009 года — руководитель администрации губернатора Пермского края.

2009–2010 годы — директор департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства Российской Федерации аппарата правительства Российской Федерации

С 2010 года — первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

23 апреля 2012 года указом мэра Москвы назначен на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.

Награжден почетной грамотой правительства Российской Федерации и благодарностью Президента Российской Федерации
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