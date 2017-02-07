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Убивающего пенсионерок маньяка ищут именно в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 16:20 Маньяк, которого уже несколько лет ищут в Поволжье за убийства пенсионерок, может быть жителем Удмуртии, рассказал заместитель руководителя главного управления криминалистики Следственного комитета (СК) России Иван Стрельцов.
«Приглядитесь к тем, кто живет рядом с вами. <...> Преступник узнаваем», - отметил Стрельцов. Он призвал каждого предупредить своих престарелых родственников, напомнить им о необходимости проявлять особую бдительность при общении с незнакомцами. «Мы не исключаем, что у него есть некие списки престарелых женщин.», - добавил замруководителя главного управления криминалистики СК.
Ранее за информацию, которая поможет установить личность убийцы было назначено вознаграждение в 1 млн рублей, теперь размер награды поднялся до 3 млн рублей, сообщает информагентство СУСАНИН.
Напомним, что преступник уже несколько лет орудует на территории Приволжского федерального округа. Жертвами были проживающие на первых и вторых этажах «хрущевок» женщин возрастом от 75 до 90 лет.
Преступник, используя их доверие, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил их удавкой, например, поясом от халата. При этом следователи считают, что главным для маньяка было не хищение имущества после убийства.
Кроме того, следователи обнародовали видео, на котором предполагаемый преступник входит в подъезд одной из жертв.
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