После совершения семи ДТП в Ижевске задержан угонщик автомобили

Опубликована: Сегодня 17:13

Экипажем ДПС задержан подозреваемый в совершении угона автомобиля «Хендай» и нескольких столкновениях с другими машинами, сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Ранее судимый за совершение грабежа 30-летний житель Ижевска из мест лишения свободы освободился в конце 2016 года. И вот , находясь в состоянии алкогольного опьянения, он попытался угнать автомобиль такси, когда водитель сделал остановку и вышел из автомобиля, оставив ключи в замке зажигания. Только в одном дворе он совершил столкновение с 5 автомобилями. Затем выехал на ул. Орджоникидзе, где также совершил столкновение с припаркованным автомобилем.

В полицию поступило сообщение от таксиста об угоне автомобиля, начали поступать сообщения от очевидцев совершенных ДТП. На ул. Ленина угонщик совершил еще одно ДТП. Патруль ДПС задержал угонщика на Гольянском тракте - мужчина бежал по трассе, бросив автомобиль, который получил многочисленные механические повреждения.

Задержанный водворён в изолятор временного содержания. По факту угона возбуждено уголовное дело.



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