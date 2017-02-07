Новая подлодка для ракет производства Воткинска заложена на Севмаше

Опубликована: Сегодня 19:13





«Князь Пожарский» стал 8-м атомным ракетоносцем, завершающим линейку атомноходов проекта «Борей» и пятым в линейке АПЛ проекта «Борей-А». Наименование «Князь Пожарский» присвоено приказом главнокомандующего военно-морским флотом Российской Федерации — Владимиром Королёвым.Остальные крейсера серии, «Борей-А», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III», находятся в процессе постройки. Такая крупная серия стратегических ракетных подводных крейсеров означает, что в ближайшие десятилетия у Воткинского завода всегда будет госзаказ.