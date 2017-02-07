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Новая подлодка для ракет производства Воткинска заложена на Севмаше
Опубликована: Сегодня 19:13 На северодвинском предприятии «Севмаш» в стапельном цехе №55 состоялась торжественная церемония закладки атомной подводной лодки проекта «Борей-А» (проект 955А) «Князь Пожарский», которая будет вооружена ракетами 16 «Булава» производства Воткинского завода.
«Князь Пожарский» стал 8-м атомным ракетоносцем, завершающим линейку атомноходов проекта «Борей» и пятым в линейке АПЛ проекта «Борей-А». Наименование «Князь Пожарский» присвоено приказом главнокомандующего военно-морским флотом Российской Федерации — Владимиром Королёвым.
Остальные крейсера серии, «Борей-А», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III», находятся в процессе постройки. Такая крупная серия стратегических ракетных подводных крейсеров означает, что в ближайшие десятилетия у Воткинского завода всегда будет госзаказ.
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