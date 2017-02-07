За 2016 год в Удмуртии родилось 21 024 ребенка, на 5% меньше чем в 2015

Опубликована: Сегодня 09:25

За 2016 год в Удмуртии родилось 21 024 ребенка, что на 1 121 чел., или на 5% меньше, чем годом ранее, сообщает Удмуртстат. По уровню рождаемости республика заняла 4-е место в Приволжском федеральном округе, уступив Татарстану, Пермскому краю и Марий Эл. 

Число умерших сократилось на 425 чел., или на 2,2% – до 19 090 чел. Показатель смертности в УР – второй в ПФО (ниже только в Татарстане).

Естественный прирост населения региона составил 1 934 чел. Это на 26,5% меньше показателя 2015 г. (2 630 чел.). По уровню естественного прироста Удмуртия так же заняла второе место (первое – вновь Татарстан).

Миграционная убыль населения УР составила в минувшем году 2 160 чел., что на 26,5% меньше, чем в 2015 г.

Напомним, Удму-Инфо сообщиает, что на 1 января 2017 г. численность населения Удмуртии составила 1 млн 516 тыс. 731 чел., сократившись за год на 433 чел.



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