Двое бомжей погибли при пожаре в теплотрассе в Воткинске

Опубликована: Сегодня 10:14

Два бомжа погибли при пожаре в теплотрассе в Воткинске, и еще один попал в больницу с ожогами и отравлением. 

Начальник Главного управления МЧС России по республике Петр Фомин рассказал: "4 февраля на теплотрассе в Воткинске загорелись матрасы и мусор, который лежал вокруг. В результате этого два человека, которые там находились, задохнулись. С ними был еще один, но сейчас он госпитализирован с ожогами. Пожарные приехали быстро, но людей спасти не успели."

В ходе тушения пожара обнаружены двое погибших без определенного места жительства - мужчина 1957 года рождения и женщина 1981 года рождения. В Городскую больницу № 1, в реанимационное отделение доставлен еще один пострадавший, так же без определенного места жительства с термическими ожогами 20 % тела, 3-4 степени.
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