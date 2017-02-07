Лыжники из Удмуртии выиграли эстафеты на Всемирной Универсиаде

Опубликована: Сегодня 10:55

Лилия Васильева и Кирилл Вичужанин в составе сборной России одержали победы в эстафетных гонках на всемирной Универсиаде в Казахстане, сообщает официальный сайт соревнований.

«Серебро» оба раза досталось спортсменам Казахстана. Причем, на мужской дистанции упорная борьба шла до самых последних метров, и две первые команды на финише разделили всего 1,8 секунды. Женская команды выиграла у соперниц 52,1 секунды.

Ранее Васильева завоевала уже три медали в рамках всемирной Универсиады. Лыжница выиграла гонку классическим стилем, стала второй в преследовании и завоевала «серебро» в спринте.
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