В Удмуртии в 2016 году собрали 140 миллиардов налогов

Опубликована: Сегодня 11:34





Как сообщает Информагентство СУСАНИН со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФНС, это на 2% больше итогов 2015 года.В бюджет Удмуртии поступило 54,7 млрд рублей налогов. Общий темп их поступления на региональном уровне составил 115,5%, говорится в сообщении: «Для сравнения: средний темп роста данного показателя по субъектам Приволжского федерального округа за 2016 год сложился на уровне 113,4%.»Налог на прибыль организаций в бюджет Удмуртии составил 21,5 млрд рублей с темпом роста 142,7%. Собираемость налога на доходы физических лиц выросла до 20,8 млрд рублей с темпом 107,4%. Акцизов собрали тоже больше: свыше 2 млрд рублей с темпом роста 112,9%.