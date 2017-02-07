Безработица в Удмуртии продолжала снижение

Опубликована: Сегодня 12:11

По информации Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики, число официально зарегистрированных безработных в Удмуртии с начала года сократилось на 4% и составило составило 8 989 человек. 

Уровень безработицы в республике равен 1,1% от экономически активного населения, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Просроченная задолженность по выплате заработной платы в республике в декабре прошлого года снизилась на 600 тыс. рублей и составила на 1 января 26,8 млн. рублей.

В Камском институте гуманитарных и инженерных технологий возросла на 4,9% и составила 3 млн. рублей. В ОСПАО «Чепецкое управление строительства» она снизилась на 3,1% и составила 23,8 млн. рублей. Ранее Арбитражный суд Удмуртии 10 января этого года признал предприятие банкротом.



Загрузка...
Теги
банк видео биатлон физкультура преступление самолет убийство зоопарк Москва ДТП творчество пенсия животные правительство СКП здоровье выборы музыка вода рейтинг Россия Игра промышленность торговля штраф армия суд Ува полиция занятость футбол лес праздник бюджет туризм недвижимость безопасность Александр Волков Голливуд Малая Пурга образование терроризм инвалид дети Сарапул Интернет мода ремонт семья МЧС конкурс Можга пожар Владимир Путин природа оружие строительство звезда Ижевск фестиваль хоккей Глазов финансы религия траур транспорт Украина ГИБДД наркотики Дмитрий Медведев телевидение Новый год/Рождество Госсовет УР медицина молодежь бизнес прокуратура Удмуртия погода Воткинск МВД Ижавто технологии США СМИ ГЖД ветеран сельское хозяйство ИжГТУ долг кино школа выставка дороги Завьялово свадьба депутат алкоголь ЖКХ Балезино
Все теги
Яндекс.Погода