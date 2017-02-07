Безработица в Удмуртии продолжала снижение

Опубликована: Сегодня 12:11





По информации Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики, число официально зарегистрированных безработных в Удмуртии с начала года сократилось на 4% и составило составило 8 989 человек.

Уровень безработицы в республике равен 1,1% от экономически активного населения, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Просроченная задолженность по выплате заработной платы в республике в декабре прошлого года снизилась на 600 тыс. рублей и составила на 1 января 26,8 млн. рублей.

В Камском институте гуманитарных и инженерных технологий возросла на 4,9% и составила 3 млн. рублей. В ОСПАО «Чепецкое управление строительства» она снизилась на 3,1% и составила 23,8 млн. рублей. Ранее Арбитражный суд Удмуртии 10 января этого года признал предприятие банкротом.