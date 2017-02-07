В Казани хоккейный клуб Ижсталь проиграл местному Барсу

Опубликована: Сегодня 12:52

Хоккеисты «Ижстали» в овертайме уступили казанскому «Барсу» со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

В дебютной 20-минутке команды не смогли поразить ворота друг друга, однако во втором периоде хозяева открыли счет. Через 8 минут Владимир Королев сравнял, а еще через 2,5 минуты Кирилл Свиязов вывел вперед «сталеваров».

В третьем периоде казанский хоккеист Владислав Бойко восстановил равенство, после чего игра перешла в овертайм, где удачливее оказался «Барс». Решающий бросок по воротам «Ижстали» нанес Альберт Яруллин, который был командирован в казанский коллектив из «Ак Барса».

Тренер «сталеваров» Сергей Душкин заявил после игры: «Много сил отдали. Я думаю, что мы могли бы решить все вопросы в первом периоде, но здорово, во-первых, сыграл вратарь соперника, и не хватило, наверное, концентрации в завершающей фазе. Получили, в итоге, то, что есть. Жалко потерянных очков. Соперника поздравляю с заслуженной победой, ребята – молодцы, бились до конца. У меня к своим тоже особых претензий нет. Да, где-то недоработали, вратарь сегодня неплохо играл, тоже вытаскивал. На сегодня мы, наверное, заслужили только одно очко, к сожалению?»?

После 46 игр в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги «сталевары» располагаются на 17 строчке в турнирной таблице. Борьбу в серии плей-офф за кубок Братины продолжат лучше 16 клубов «регулярки». Попасть в число сильнейших будет очень сложно: впереди выезд к альметьевскому «Нефтянику», и две игры на домашнем льду против «Тороса» и «Дизеля».
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